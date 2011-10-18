Интернет-тариф от компании Wifire
Под защитой 100
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 800 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Есть
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
В тариф входит антивирус ESET NOD32 (для одного компьютера) с улучшенными технологиями защиты от всех типов угроз, включая вирусы, шифраторы, мошеннические сайты и шпионские программы.