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Интернет-тариф от компании МТС

Выгодный интернет 120 + ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.09.2015 до 31.01.2016

• Предложение действует для абонентов, не подключенных к услуге «Домашний интернет» по технологии GPON, при наличии технической возможности.

• Указанные условия действуют на постоянной основе.

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 120 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
777 ₽

Стоимость услуг не изменится после завершения акции.

Оборудование
Бесплатно
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi модем

Характеристики
Максимальная скорость на прием
120 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
120 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет

Количество каналов: 116

Дополнительные услуги

– Услуга "Антивирус". Первые 30 дней бесплатно.

– Услуга "Белый Интернет"

– Услуга "Компьютерная помощь"

– Система оплаты «Плати потом». Пользование услугой даже при отрицательном балансе.