Интернет-тариф от компании МТС
Выгодный интернет 120 + ТВ
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.09.2015 до 31.01.2016
• Предложение действует для абонентов, не подключенных к услуге «Домашний интернет» по технологии GPON, при наличии технической возможности.
• Указанные условия действуют на постоянной основе.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 120 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
-
777 ₽
Стоимость услуг не изменится после завершения акции.
- Оборудование
- Бесплатно
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi модем
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 120 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 120 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
Количество каналов: 116
- Дополнительные услуги
– Услуга "Антивирус". Первые 30 дней бесплатно.
– Услуга "Белый Интернет"
– Услуга "Компьютерная помощь"
– Система оплаты «Плати потом». Пользование услугой даже при отрицательном балансе.