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Интернет-тариф от компании Wifire

Удачный год 100 + ТВ 70

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
440 ₽

По окончании промо-периода (365 дней) абонентская плата составит 669 руб./мес.

Оборудование
  • Рассрочка
  • Выкуп
Стоимость оборудования
218 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
70 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Рассрочка
  • Выкуп
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD