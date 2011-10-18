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Интернет-тариф от компании МГТС

Выгодный интернет 120 Мбит/с + ТВ

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.09.2015 до 31.05.2016

Домашний Интернет GPON по выгодной цене

• Предложение действует для абонентов, не подключенных к услуге «Домашний интернет» по технологии GPON, при наличии технической возможности
• Указанные условия действуют на постоянной основе

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 120 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
777 ₽

Стоимость услуг не изменится после завершения акции

Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi модем

Характеристики
Максимальная скорость на прием
120 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
120 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
    • ТВ-Пакет Базовый
    • Интерактивное цифровое телевидение (запись эфира, ТВ-пауза и перемотка, повтор ТВ)
    • Персональное ТВ
Количество каналов
121 ТВ канал
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги
  • – Услуга "Антивирус" — первые 30 дней бесплатно
  • – Услуга "Белый Интернет"
  • – Услуга "Компьютерная помощь"
  • – Система оплаты «Плати потом» — пользование услугой даже при отрицательном балансе