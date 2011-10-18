Интернет-тариф от компании МГТС
Выгодный интернет 60 Мбит/с + ТВ
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 01.09.2015 до 31.05.2016
Домашний Интернет GPON по выгодной цене
• Предложение действует для абонентов, не подключенных к услуге «Домашний интернет» по технологии GPON, при наличии технической возможности
• Указанные условия действуют на постоянной основе
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
-
555 ₽
Стоимость услуг не изменится после завершения акции
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi модем
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 60 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 60 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Да
- ТВ-Пакет Базовый
- Интерактивное цифровое телевидение (запись эфира, ТВ-пауза и перемотка, повтор ТВ)
- Персональное ТВ
-
- Количество каналов
- 121 ТВ канал
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD
- Дополнительные услуги
- – Услуга "Антивирус" — первые 30 дней бесплатно
- – Услуга "Белый Интернет"
- – Услуга "Компьютерная помощь"
- – Система оплаты «Плати потом» — пользование услугой даже при отрицательном балансе