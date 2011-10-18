Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Игровой 100 + телефония
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Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
- 1 000 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
В тариф включены бонусы в играх:
- World of Tanks
- World of Warships
- Warface
- Blade and Soul
- Point Blank
- Lineage 2