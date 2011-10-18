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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Выгодная арифметика 100

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), GPON
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • GPON
Абонентская плата
200 ₽

Первые 5 мес. оплачиваются единоразово (1000 руб.)
Начиная с 6-го мес. абонентская плата составит 500 руб./мес.

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
10 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет