Интернет-тариф от компании ОнЛайм
Выгодная арифметика 100
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Основные характеристики
- подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), GPON
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- GPON
- Абонентская плата
-
200 ₽
Первые 5 мес. оплачиваются единоразово (1000 руб.)
Начиная с 6-го мес. абонентская плата составит 500 руб./мес.
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 10 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет