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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Игровой 10 + ТВ

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Акция
действительно

В тариф включены бонусы в играх:

  • World of Tanks
  • World of Warships
  • Warface
  • Blade and Soul
  • Point Blank
  • Lineage 2
Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Абонентская плата
1 050 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
20 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
10 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD