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World of Warships

Warface

Blade and Soul

Point Blank

Lineage 2 Основные характеристики подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

скорость до 100 Мбит/с