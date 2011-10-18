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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Год кино 100 Двойная выгода Игровой

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), GPON
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • GPON
Абонентская плата
900 ₽
Оборудование
  • Выкуп
  • Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Акция "Год кино": в абонентскую плату включены дополнительные пакеты каналов "Твое кино" и Amedia Premium, а также подписка на Amediateka Home of HBO

Количество каналов
60 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

В тариф включены бонусы в играх:

  • World of Tanks
  • World of Warships
  • Warface
  • Blade and Soul
  • Point Blank
  • Lineage 2