Большой интернет 60

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Основные характеристики подключение при помощи ADSL, GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

скорость до 60 Мбит/с