Альтернативный 60 Двойная выгода (ТВ-пакет Твой стартовый)

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Основные характеристики подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), ADSL

скорость до 60 Мбит/с