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Интернет-тариф от компании ОнЛайм

Мега МОЩЬ 200 Двойная выгода

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
650 ₽

По окончании промо-периода (12 месяцев) абонентская плата составит 750 руб./мес.

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
20 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
200 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
129 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD