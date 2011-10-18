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Интернет-тариф от компании МГТС

Пакет Интернет GPON 100 Мбит/с + мобильный (Smart Mini)

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
550 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Мобильная связь — тариф «Smart mini»
В тариф включены 350 минут, 350 смс и 2 Гб мобильного трафика