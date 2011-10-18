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Интернет-тариф от компании МГТС

Пакет Интернет GPON 300 Мбит/с + ТВ + мобильный (Smart NonStop)

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 300 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
1 450 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
300 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
300 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
130 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

Мобильная связь — тариф «Smart NonStop»
В тариф включены 500 минут, 500 смс и 20 Гб мобильного трафика