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Интернет-тариф от компании МГТС

Стартовый Интернет 100 Мбит/с

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), GPON
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • GPON
Абонентская плата
90 ₽

По окончании промо-периода (60 дней) абонентская плата составит 450 руб./мес.

Оборудование
Включено в платеж
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет