Первая космическая (Успеть за интернетом)

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Акция действительно Тариф действует при одновременном подключении домашнего интернета от Дом.ru InterZet и сотовой связи от МегаФон. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

скорость до 100 Мбит/с