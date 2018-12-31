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Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург

Первая космическая (Успеть за интернетом)

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Акция
действительно

Тариф действует при одновременном подключении домашнего интернета от Дом.ru InterZet и сотовой связи от МегаФон.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
300 ₽
Оборудование
Рассрочка
Стоимость оборудования
100 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Комментарий оператора

Промо-период до 31.12.2018 (возможно продление)