Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург
Первая космическая (Успеть за интернетом)
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Акция
действительно
Тариф действует при одновременном подключении домашнего интернета от Дом.ru InterZet и сотовой связи от МегаФон.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Ethernet
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
- 300 ₽
- Оборудование
- Рассрочка
- Стоимость оборудования
- 100 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Комментарий оператора
Промо-период до 31.12.2018 (возможно продление)