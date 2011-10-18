Бонус 100 Мбит/сек на год

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Акция действительно с 12.02.2018 до 01.06.2018 При подключении по тарифам "Первая космическая" и "Вторая космическая" абонент получает увеличенную скорость интернета - 100 Мбит/с.

Бонус действует в течение года после подключения, после этого действует скорость, заявленная в базовом тарифе. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

скорость до 100 Мбит/с