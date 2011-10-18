Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург
Бонус 100 Мбит/сек на год
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Акция
действительно с 12.02.2018 до 01.06.2018
При подключении по тарифам "Первая космическая" и "Вторая космическая" абонент получает увеличенную скорость интернета - 100 Мбит/с.
Бонус действует в течение года после подключения, после этого действует скорость, заявленная в базовом тарифе.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- Ethernet
- Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
- Абонентская плата
- 500 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Есть
- Наличие ТВ
-
Нет