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Интернет-тариф от компании Дом.ru Санкт-Петербург

Бонус 100 Мбит/сек на год

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Акция
действительно с 12.02.2018 до 01.06.2018

При подключении по тарифам "Первая космическая" и "Вторая космическая" абонент получает увеличенную скорость интернета - 100 Мбит/с.
Бонус действует в течение года после подключения, после этого действует скорость, заявленная в базовом тарифе.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Ethernet
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
500 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Есть
Наличие ТВ
Нет