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Интернет-тариф от компании Кубтелеком

Безлимитный 1300

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 2500 ₽
  • скорость до 0.2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
2 500 ₽
Абонентская плата
1 300 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
0.2 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет