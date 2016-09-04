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Интернет-тариф от компании МГТС

Скоростной 200 Мбит/с

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 04.09.2016

Специальное предложение для любителей высоких скоростей!

Предложение действительно для абонентов, не подключенных к услуге «Домашний Интернет» по технологии GPON, при наличии технической возможности.
Указанные условия действуют на постоянной основе.
Абоненты, участвующие в акции, также могут подключить дополнительные услуги по действующим тарифам.
Заявленная скорость гарантируется при подключении к интернету через проводное соединение.

Тариф действует до 04.09.2016

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON
  • скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
GPON
Абонентская плата
490 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
200 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
200 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • – Услуга "Антивирус" — первые 30 дней бесплатно
  • – Услуга "Белый Интернет"
  • – Услуга "Компьютерная помощь"
  • – Система оплаты «Плати потом» — пользование услугой даже при отрицательном балансе