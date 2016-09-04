Интернет-тариф от компании МГТС
Скоростной 200 Мбит/с
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно до 04.09.2016
Специальное предложение для любителей высоких скоростей!
Предложение действительно для абонентов, не подключенных к услуге «Домашний Интернет» по технологии GPON, при наличии технической возможности.
Указанные условия действуют на постоянной основе.
Абоненты, участвующие в акции, также могут подключить дополнительные услуги по действующим тарифам.
Заявленная скорость гарантируется при подключении к интернету через проводное соединение.
Тариф действует до 04.09.2016
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON
- скорость до 200 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- GPON
- Абонентская плата
- 490 ₽
- Оборудование
- Включено в платеж
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 200 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 200 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- – Услуга "Антивирус" — первые 30 дней бесплатно
- – Услуга "Белый Интернет"
- – Услуга "Компьютерная помощь"
- – Система оплаты «Плати потом» — пользование услугой даже при отрицательном балансе