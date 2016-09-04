Специальное предложение для любителей высоких скоростей!

Предложение действительно для абонентов, не подключенных к услуге «Домашний Интернет» по технологии GPON, при наличии технической возможности.

Указанные условия действуют на постоянной основе.

Абоненты, участвующие в акции, также могут подключить дополнительные услуги по действующим тарифам.

Заявленная скорость гарантируется при подключении к интернету через проводное соединение.

Тариф действует до 04.09.2016