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Интернет-тариф от компании Ви-ком

Интернет 2 Мбит/сек

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Wi-Fi
  • скорость до 2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Wi-Fi
Абонентская плата
1 500 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
2 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет