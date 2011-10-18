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Интернет-тариф от компании АстСистемс

450 - 2014

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Основные характеристики
  • подключение при помощи
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Абонентская плата
450 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с

60 Мбит/с с 23:00 до 10:00

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет