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Интернет-тариф от компании МГТС

Безлимитный Интернет 3 Мбит/с

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи ADSL
  • скорость до 3 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
ADSL
Стоимость подключения

Тарифный план доступен только при подключенном телефоне МГТС

Абонентская плата
150 ₽
Оборудование
Бесплатно
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер ZTE F660

Характеристики
Максимальная скорость на прием
3 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
1 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет

Услуга тарифицируется при наличии входящего трафика от 5 Мбайт в день

Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • – Услуга «Турбокнопка»
  • – Услуга «Компьютерная помощь»
  • – Система оплаты «Плати потом» — возможность пользоваться услугами даже при отрицательном балансе