Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Инетком

Перспективный-450

К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно

30 дней бесплатного Интернета!

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
630 ₽

Плата 630 руб/мес снижается ежемесячно на 15 руб. до 450 руб./мес.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
  • -просмотр на ПК бесплатно
  • -SMART TV бесплатно
  • -ТВ-приставка: 200 руб/мес
Количество каналов
10 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное