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Интернет-тариф от компании ТЕЛЕКОМ МПК

ENERGY 80+ Dr.Web + Ночной полет

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 80 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
869 ₽

Сумма бонуса при разовой оплате 6-ти месяцев, (521 руб.)

Характеристики
Максимальная скорость на прием
80 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
80 Мбит/с

с 1:00 до 7:00 до 100 Мбит/с

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет