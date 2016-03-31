Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ
Мой выбор
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Акция
действительно до 31.03.2016
Стоимость подключения 0 руб., скорость доступа к сети интернет до 50 Мб/сек. Льготная стоимость на первые 3 месяца 1000 руб, далее 1180 руб, возможна аренда роутера — 99 руб/мес. Минимальный срок пользования 12 мес.
Подключение доступно только для новых абонентов.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 5 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 1 000 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 99 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 5 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 50 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет