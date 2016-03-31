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Акция действительно до 31.03.2016 Стоимость подключения 0 руб., скорость доступа к сети интернет до 50 Мб/сек. Льготная стоимость на первые 3 месяца 1000 руб, далее 1180 руб, возможна аренда роутера — 99 руб/мес. Минимальный срок пользования 12 мес. Подключение доступно только для новых абонентов. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 5 Мбит/с