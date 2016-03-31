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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

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Акция
действительно до 31.03.2016

Стоимость подключения 0 руб., скорость доступа к сети интернет до 50 Мб/сек. Льготная стоимость на первые 3 месяца 1000 руб, далее 1180 руб, возможна аренда роутера — 99 руб/мес. Минимальный срок пользования 12 мес.

Подключение доступно только для новых абонентов.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 5 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
1 000 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
99 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
5 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
50 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет