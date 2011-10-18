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Интернет-тариф от компании НЕТБАЙНЕТ

Мой тариф 30

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 400 ₽
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
400 ₽
Абонентская плата
1 600 ₽
Оборудование
  • Платная аренда
  • Выкуп
Стоимость оборудования
99 ₽
Комментарий к оборудованию

Роутер «WIFIRE S1010 NBN» по желанию клиента
Полная стоимость: 2200 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет