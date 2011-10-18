Интернет-тариф от компании TEL
Эксклюзивный
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
-
299 ₽
По окончании промо-периода (3 месяца) абонентская плата составит 600 руб./мес.
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 90 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет