Интернет-тариф от компании Альтегро Скай
Восток-1
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Основные характеристики
- подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
- скорость до 2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Спутниковый интернет/VSAT
- Абонентская плата
- 990 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 2 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Без ограничений
- Посуточная тарификация
-
Есть
300 Мб объём предоплаченного суточного трафика, опция турбо - 200 руб.
- Наличие ТВ
-
Нет