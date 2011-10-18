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Интернет-тариф от компании Альтегро Скай

Восток-1

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
  • скорость до 2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Спутниковый интернет/VSAT
Абонентская плата
990 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
2 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Без ограничений
Посуточная тарификация
Есть

300 Мб объём предоплаченного суточного трафика, опция турбо - 200 руб.

Наличие ТВ
Нет