Интернет-тариф от компании Энфорта
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Основные характеристики
- подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
- стоимость подключения 3000 ₽
- скорость до 4 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Спутниковый интернет/VSAT
- Стоимость подключения
-
3 000 ₽
- Абонентская плата
- 1 600 ₽
- Оборудование
- Выкуп
- Стоимость оборудования
- 6 000 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 4 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет