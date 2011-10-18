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Интернет-тариф от компании Энфорта

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
  • стоимость подключения 3000 ₽
  • скорость до 4 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Спутниковый интернет/VSAT
Стоимость подключения
3 000 ₽
Абонентская плата
1 600 ₽
Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
6 000 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
4 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет