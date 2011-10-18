Интернет-тариф от компании ГелиосНет
Фортуна 2
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
- скорость до 2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Спутниковый интернет/VSAT
- Абонентская плата
- 1 700 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 2 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 1 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
-
Ограниченный
Ограничение: 3.3 Гб
- Посуточная тарификация
-
Есть
На тарифных планах группы «Фортуна» в целях обеспечения пользователей равноправным доступом к услугам связи работает алгоритм, основанный на Политике Справедливого доступа. Абоненты, которые при чрезмерно интенсивном использовании канала связи превышают устанавливаемые пределы, будут временно переводиться в режим ограничения скорости доступа к Интернет-ресурсам. При этом сохраняется возможность использовать сервис со сниженной скоростью. Восстановление скорости произойдет приблизительно в течение 24 часов.
- Наличие ТВ
-
Нет