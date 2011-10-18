Есть

На тарифных планах группы «Фортуна» в целях обеспечения пользователей равноправным доступом к услугам связи работает алгоритм, основанный на Политике Справедливого доступа. Абоненты, которые при чрезмерно интенсивном использовании канала связи превышают устанавливаемые пределы, будут временно переводиться в режим ограничения скорости доступа к Интернет-ресурсам. При этом сохраняется возможность использовать сервис со сниженной скоростью. Восстановление скорости произойдет приблизительно в течение 24 часов.