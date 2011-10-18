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Интернет-тариф от компании ГелиосНет

Фортуна 2

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Спутниковый интернет/VSAT
  • скорость до 2 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Спутниковый интернет/VSAT
Абонентская плата
1 700 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
2 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
1 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Ограниченный
Ограничение: 3.3 Гб
Посуточная тарификация
Есть

На тарифных планах группы «Фортуна» в целях обеспечения пользователей равноправным доступом к услугам связи работает алгоритм, основанный на Политике Справедливого доступа. Абоненты, которые при чрезмерно интенсивном использовании канала связи превышают устанавливаемые пределы, будут временно переводиться в режим ограничения скорости доступа к Интернет-ресурсам. При этом сохраняется возможность использовать сервис со сниженной скоростью. Восстановление скорости произойдет приблизительно в течение 24 часов.

Наличие ТВ
Нет