Вход
Поиск
Интернет-тариф от компании Билайн

Мульти +100

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
950 ₽
Оборудование
Включено в платеж
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер Smart Box. Необходимо внести платеж в размере 1 руб.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

Кол-во каналов: 107

Количество каналов
ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD