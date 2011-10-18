Интернет-тариф от компании Билайн
Гран-при + IPTV + WiFi
К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- стоимость подключения 3000 ₽
- скорость до 365 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Стоимость подключения
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3 000 ₽
- Абонентская плата
- 1 850 ₽
- Оборудование
- Бесплатно
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер Smart Box
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 365 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 365 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
- Количество каналов
- 253 ТВ канала
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж
- Тип ТВ
-
- Стандартное
- HD