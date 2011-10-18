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Интернет-тариф от компании Билайн

Гран-при + IPTV + WiFi

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • стоимость подключения 3000 ₽
  • скорость до 365 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Стоимость подключения
3 000 ₽
Абонентская плата
1 850 ₽
Оборудование
Бесплатно
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер Smart Box

Характеристики
Максимальная скорость на прием
365 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
365 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да
Количество каналов
253 ТВ канала
Оборудование для ТВ
  • Включено в платеж
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD