Интернет-тариф от компании Билайн
ВСЁ в дом ТВ
К сожалению, этот тариф не активен.
Акция
действительно с 26.08.2015 до 30.11.2015
Предложение доступно для абонентов мобильной связи «Билайн», подключенных к тарифным планам линейки «ВСЁ» с абонентской платой от 400 рублей.
Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 650 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 100 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
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Нет
- Наличие ТВ
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Да
Кол-во каналов: 107
- Количество каналов
- ТВ каналов
- Оборудование для ТВ
-
- Включено в платеж