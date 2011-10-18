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Интернет-тариф от компании Таттелеком

Звезда 1 + акция А

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 15 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
490 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
49 ₽
Комментарий к оборудованию

c 25-го месяца арендная плата за Wi-Fi роутер составит 1 руб./мес.

Характеристики
Максимальная скорость на прием
15 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
15 Мбит/с

Скорость доступа в интернет в период с 1.00 до 8.00 – до 30 Мбит/сек.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Доступ к локальной сети на скорости до 100 Мбит/сек. Доступ к городской сети Wi-Fi интернета на скорости до 128 Кбит/сек. в зоне действия wifi.tattele.com