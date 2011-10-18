Интернет-тариф от компании Таттелеком
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 15 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 490 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 49 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
c 25-го месяца арендная плата за Wi-Fi роутер составит 1 руб./мес.
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 15 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
15 Мбит/с
Скорость доступа в интернет в период с 1.00 до 8.00 – до 30 Мбит/сек.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Доступ к локальной сети на скорости до 100 Мбит/сек. Доступ к городской сети Wi-Fi интернета на скорости до 128 Кбит/сек. в зоне действия wifi.tattele.com