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Анлим 7
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Высокоскоростной Интернет
На дачу
Скорость до 10 Мбит/c
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Интернет-тариф от компании
Наука-Связь
Анлим 7
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Основные характеристики
подключение при помощи Ethernet
скорость до 7 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
500 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
7 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет