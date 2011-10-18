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Интернет-тариф от компании Таттелеком

Звезда 1

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 1.5 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
490 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
1.5 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
1.5 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Доступ к локальной сети на скорости до 100 Мбит/сек.