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Интернет-тариф от компании Таттелеком

Звезда 3 + акция А

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 40 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
840 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
40 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
40 Мбит/с

Скорость доступа в интернет в период с 1.00 до 8.00 – до 100 Мбит/сек.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Доступ к локальной сети на скорости до 100 Мбит/сек.
  • Доступ к городской сети Wi-Fi интернета на скорости до 512 Кбит/сек. в зоне действия wifi.tattele.com
  • Антивирус "Dr. Web Премиум Бонус" на протяжении всего срока действия тарифа "Звезда 3"