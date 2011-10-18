Интернет-тариф от компании Таттелеком
Звезда 3 + Мега ускорение
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Основные характеристики
- подключение при помощи Ethernet
- скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Ethernet
- Абонентская плата
- 980 ₽
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 100 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
-
100 Мбит/с
Скорость и абонентская плата указаны с учетом активированной услуги по акции «Мега ускорение». Действующие Абоненты могут активировать «Мега ускорение» в Личном кабинете абонента или по обращению в Офис продаж и обслуживания. Без действия услуги «Мега ускорение» скорость доступа к ресурсам сети Интернет с 08:00 до 01:00 – до 40 Мбит/сек., с 01:00 до 08:00 – до 100 Мбит/сек.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
- Доступ к локальной сети на скорости до 100 Мбит/сек.
- Доступ к городской сети Wi-Fi интернета на скорости до 512 Кбит/сек. в зоне действия wifi.tattele.com
- Антивирус "Dr. Web Премиум Бонус" на протяжении всего срока действия тарифа "Звезда 3"