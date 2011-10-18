100 Мбит/с

Скорость и абонентская плата указаны с учетом активированной услуги по акции «Мега ускорение». Действующие Абоненты могут активировать «Мега ускорение» в Личном кабинете абонента или по обращению в Офис продаж и обслуживания. Без действия услуги «Мега ускорение» скорость доступа к ресурсам сети Интернет с 08:00 до 01:00 – до 40 Мбит/сек., с 01:00 до 08:00 – до 100 Мбит/сек.