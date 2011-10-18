Zet.100

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Акция действительно Абонентская плата за первый месяц — 1 руб. Основные характеристики подключение при помощи Ethernet

скорость до 100 Мбит/с