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Интернет-тариф от компании Дом.ru

Zet.100

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Акция
действительно

Абонентская плата за первый месяц — 1 руб.

Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
850 ₽
Оборудование
Выкуп
Стоимость оборудования
1 300 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • – Доступ к самым популярным ресурсам на скорости до 100 Мбит/с
  • – ТВ на смартфоне планшете или компьютере (90 каналов 2 устройства без дополнительной платы)
  • – Бесплатный городской Wi-Fi