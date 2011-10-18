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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Домашний Интернет 60 Мбит/с

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Акция
действительно с 27.04.2015 до 30.11.2015

Акция «Сумасшедшие дни 2015» — это возможность для физических лиц, не являющихся абонентами услуги «Домашний Интернет» ПАО «Ростелеком» подключения специального тарифа с промо-периодом 2 календарных месяца с даты подключения (один полный календарный месяц, плюс месяц подключения), по окончании промо-периода Абонент переводится на базовые тарифные планы.

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Ethernet
  • скорость до 60 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Ethernet
Абонентская плата
500 ₽

Первые 2 месяца плата составит 290 руб/мес по акции «Сумасшедшие дни 2015»

Цена указана для абонентов без телефонии Ростелеком Для абонентов с телефонии Ростелеком цена составит — 450 руб. Для абонентов безлимитной телефонии Ростелеком цена составит — 450 руб.

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
60 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
60 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Антивирус Kaspersky Internet Security — бесплатно, с 3-го месяца платеж составит 119 руб/мес.