Домашний Интернет 10 Мбит/с

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Акция действительно с 27.04.2015 до 07.12.2015 Акция «Сумасшедшие дни 2015» — это возможность для физических лиц, не являющихся абонентами услуги «Домашний Интернет» ПАО «Ростелеком» подключения специального тарифа с промо-периодом 2 календарных месяца с даты подключения (один полный календарный месяц, плюс месяц подключения), по окончании промо-периода Абонент переводится на базовые тарифные планы. Основные характеристики подключение при помощи GPON, Ethernet

скорость до 10 Мбит/с