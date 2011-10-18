Интернет-тариф от компании Ростелеком
Домашний Интернет 10 Мбит/с
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Акция
действительно с 27.04.2015 до 07.12.2015
Акция «Сумасшедшие дни 2015» — это возможность для физических лиц, не являющихся абонентами услуги «Домашний Интернет» ПАО «Ростелеком» подключения специального тарифа с промо-периодом 2 календарных месяца с даты подключения (один полный календарный месяц, плюс месяц подключения), по окончании промо-периода Абонент переводится на базовые тарифные планы.
Основные характеристики
- подключение при помощи GPON, Ethernet
- скорость до 10 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
-
- GPON
- Ethernet
- Абонентская плата
-
450 ₽
Первые 2 месяца плата составит 290 руб/мес по акции «Сумасшедшие дни 2015»
Цена указана для абонентов без телефонии Ростелеком Для абонентов с телефонии Ростелеком цена составит — 400 руб. Для абонентов безлимитной телефонии Ростелеком цена составит — 350 руб.
- Оборудование
- Платная аренда
- Стоимость оборудования
- 1 ₽
- Комментарий к оборудованию
-
Wi-Fi роутер
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 10 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 10 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Антивирус Kaspersky Internet Security — бесплатно, с 3-го месяца платеж составит 119 руб/мес.