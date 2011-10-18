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Интернет-тариф от компании МТС

ФИТ 16 + ЦТВ + телефония

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Основные характеристики
  • подключение при помощи Ethernet
  • скорость до 16 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
Ethernet
Абонентская плата
880 ₽
Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
60 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
16 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
16 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

26 HD-каналов

Количество каналов
136 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

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  • Исходящие по межгороду на номера других операторов - 5 руб./мин.