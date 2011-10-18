Легкий + Киномания мини 50

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Основные характеристики подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

скорость до 50 Мбит/с