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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Легкий + Киномания мини 80

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Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
  • скорость до 80 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)
Абонентская плата
550 ₽

По истечении промо-периода (12 месяцев) абонентская плата составит 650 руб./мес.

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер предоставляется за 1 руб./мес. по акции "Оборудование по Суперцене"

Характеристики
Максимальная скорость на прием
80 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
80 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Да

В тариф включены пакеты каналов "Легкий" и "Твое кино", а также VIP Viasat Premium
Первая ТВ-приставка предоставляется за 1 руб./мес. по акции "Оборудование по Суперцене"

Количество каналов
100 ТВ каналов
Оборудование для ТВ
  • Платная аренда
Тип ТВ
  • Стандартное
  • HD
Дополнительные услуги

На 12 месяцев бесплатно подключается Управление просмотром