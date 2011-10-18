Интернет-тариф от компании Ростелеком
Домашний Интернет 55 Мбит/с
К сожалению, этот тариф не активен.
К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.
Основные характеристики
- подключение при помощи Docsis
- стоимость подключения 1 ₽
- скорость до 55 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
- Docsis
- Стоимость подключения
-
1 ₽
- Абонентская плата
- 650 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 55 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
- 55 Мбит/с
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
-
Нет
- Дополнительные услуги
Антивирус Kaspersky Internet Security — бесплатно, с 3-го месяца платеж составит 119 руб/мес.