Домашний Интернет 80 Мбит/с

К сожалению, этот тариф не активен.

К сожалению, этот тариф не доступен для вашего региона.

Акция действительно с 01.10.2015 до 31.05.2016 Акция «ТВОЙ ВЫБОР» (Акция) — возможность для физ. лиц, за исключением физ. лиц, являющихся абонентами Услуги «Домашний Интернет» (Услуга), подать заявку на подключение к Акции с 01.10.2015 по 31.05.2016 по Промо-тарифу, действующему не более 3 календарных месяцев с момента подключения Акции, далее согласно Базовым тарифам. Дополнительные услуги оплачиваются сверх тарифов. Основные характеристики подключение при помощи GPON, Ethernet

скорость до 80 Мбит/с