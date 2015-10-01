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Интернет-тариф от компании Ростелеком

Домашний Интернет 100 Мбит/с

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Акция
действительно с 01.10.2015 до 31.05.2016

Акция «ТВОЙ ВЫБОР» (Акция) — возможность для физ. лиц, за исключением физ. лиц, являющихся абонентами Услуги «Домашний Интернет» (Услуга), подать заявку на подключение к Акции с 01.10.2015 по 31.05.2016 по Промо-тарифу, действующему не более 3 календарных месяцев с момента подключения Акции, далее согласно Базовым тарифам. Дополнительные услуги оплачиваются сверх тарифов.

Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, Ethernet
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • Ethernet
Абонентская плата
99 ₽

Первые три месяца в рамках акции «ТВОЙ ВЫБОР», начиная с 4-ого месяца – 690 руб/мес

Оборудование
Платная аренда
Стоимость оборудования
1 ₽
Комментарий к оборудованию

Wi-Fi роутер

Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с

Увеличение скорости вдвое с 00:00 до 7:00 с услугой «Ночное ускорение»

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги
  • Антивирус Kaspersky Internet Security — бесплатно, с 3-го месяца платеж составит 119 руб/мес.
  • Услуга «Ночное ускорение» — бесплатно