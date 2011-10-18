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Интернет-тариф от компании Nline

Сотка Плюс

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи GPON, 4G/LTE
  • скорость до 100 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • GPON
  • 4G/LTE
Абонентская плата
650 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
100 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
100 Мбит/с
Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет
Дополнительные услуги

Мобильный интернет 4G — 3 Гб/мес