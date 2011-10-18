Интернет-тариф от компании АКАДО
Интернет 30
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Основные характеристики
- подключение при помощи Docsis, Ethernet
- скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
- Тип подключения
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- Docsis
- Ethernet
- Абонентская плата
- 399 ₽
Характеристики
- Максимальная скорость на прием
- 30 Мбит/с
- Максимальная скорость на передачу
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30 Мбит/с
Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 30 Мбит/сек., обратного - 3 Мбит/сек. Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 30 Мбит/сек.
- Тип трафика / Ограничение по трафику
- Безлимитный
- Посуточная тарификация
-
Нет
- Наличие ТВ
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Нет