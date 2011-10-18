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Интернет-тариф от компании АКАДО

Интернет 30

К сожалению, этот тариф не активен.
Основные характеристики
  • подключение при помощи Docsis, Ethernet
  • скорость до 30 Мбит/с
Характеристики тарифа
Подключение
Тип подключения
  • Docsis
  • Ethernet
Абонентская плата
399 ₽
Характеристики
Максимальная скорость на прием
30 Мбит/с
Максимальная скорость на передачу
30 Мбит/с

Для абонентов сети HFC (стандарт EuroDOCSIS 3.0): Скорость прямого канала 30 Мбит/сек., обратного - 3 Мбит/сек. Для абонентов сети Ethernet: Скорость прямого и обратного каналов 30 Мбит/сек.

Тип трафика / Ограничение по трафику
Безлимитный
Посуточная тарификация
Нет
Наличие ТВ
Нет